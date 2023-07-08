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فنون ومشاهير

ظهور نادر لـ دنيا شقيقة دانييلا رحمة وجمالها يلفت الأنظار

Lebanon 24
08-07-2023 | 23:00
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شاركت الفنانة اللبنانية دانييلا رحمة مع جمهورها على حساباتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورة حديثة لها، ظهرت فيها برفقة شقيقتها دنيا.
وفي التفاصيل، ظهرت دانييلا مع دنيا من خلال صورة نشرتها على تطبيق ثريدز، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الصورة، وأرفقتها بالتعليق التالي: " أنا واختي دنيا منسلّم عليكن كلكن، مع مين سهرانين الليلة؟".
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