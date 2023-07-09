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فنون ومشاهير

فنان تركي شهير يفارق الحياة.. من هو؟

Lebanon 24
09-07-2023 | 02:00
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توفي الموسيقي والممثل التركي أوزكان أوغور عن عمر 69 عامًا بعد صراع مع سرطان الغدد الليمفاوية.

ودون وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، قال فيها: "لن ننسى هذا الصوت الذي كان صديقًا ومصدرًا للإلهام للكثيرين. نحن محزونون جدًا. رحمه الله. نتقدم بأحر التعازي لأسرته وجمهوره".
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وكان أوزكان أوغور قد تلقى العلاج في وحدة العناية المركزة في مستشفى خاص بإسطنبول بعد تكرار إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية، الذي كان قد تعرض له ثلاث مرات.

يذكر أن أوغور من مواليد عام 1953، وكان عضوًا في الثلاثي الموسيقي التركي الشهير MFÖ (مظهر، فؤاد، أوزكان)، حيث كان يعزف غيتار البيس بشكل رئيسي.

وشارك الفنان التركي أيضًا في العديد من الأفلام والمسلسلات التركية، منها يافوز تورغول "اللصوص" وجيم يلماز "جي أو آر إيه" و "إيه آر أو جي" و"الغرب المعتدل (ياهسي باتي)." وكان من آخر أعماله التلفزيونية مسلسل بويراز كارايل.
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