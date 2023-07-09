29
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
30
o
زحلة
32
o
بعلبك
31
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فنان تركي شهير يفارق الحياة.. من هو؟
Lebanon 24
09-07-2023
|
02:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي الموسيقي والممثل التركي أوزكان أوغور عن عمر 69 عامًا بعد صراع مع سرطان الغدد الليمفاوية.
ودون وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، قال فيها: "لن ننسى هذا الصوت الذي كان صديقًا ومصدرًا للإلهام للكثيرين. نحن محزونون جدًا. رحمه الله. نتقدم بأحر التعازي لأسرته وجمهوره".
Advertisement
وكان أوزكان أوغور قد تلقى العلاج في وحدة العناية المركزة في مستشفى خاص بإسطنبول بعد تكرار إصابته بسرطان الغدد الليمفاوية، الذي كان قد تعرض له ثلاث مرات.
يذكر أن أوغور من مواليد عام 1953، وكان عضوًا في الثلاثي الموسيقي التركي الشهير MFÖ (مظهر، فؤاد، أوزكان)، حيث كان يعزف غيتار البيس بشكل رئيسي.
وشارك الفنان التركي أيضًا في العديد من الأفلام والمسلسلات التركية، منها يافوز تورغول "اللصوص" وجيم يلماز "جي أو آر إيه" و "إيه آر أو جي" و"الغرب المعتدل (ياهسي باتي)." وكان من آخر أعماله التلفزيونية مسلسل بويراز كارايل.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ترقّبوا.. إليكم ما ستشهده المصارف خلال أيّام
Lebanon 24
ترقّبوا.. إليكم ما ستشهده المصارف خلال أيّام
14:02 | 2023-07-08
08/07/2023 02:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله غابَ "فجأة".. ما القصَّة؟
Lebanon 24
نصرالله غابَ "فجأة".. ما القصَّة؟
12:51 | 2023-07-08
08/07/2023 12:51:25
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة عن مُرتكب جريمة بر الياس.. هذا ما حلّ به في المستشفى!
Lebanon 24
آخر معلومة عن مُرتكب جريمة بر الياس.. هذا ما حلّ به في المستشفى!
13:10 | 2023-07-08
08/07/2023 01:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
رسمياً.. إطلاق "سيارة ليرة" اللبنانيّة في وسط بيروت
Lebanon 24
رسمياً.. إطلاق "سيارة ليرة" اللبنانيّة في وسط بيروت
15:01 | 2023-07-08
08/07/2023 03:01:51
Lebanon 24
Lebanon 24
محاولة إنتحار في صور.. ما فعله أحد الشبان بنفسه غيرُ متوقع!
Lebanon 24
محاولة إنتحار في صور.. ما فعله أحد الشبان بنفسه غيرُ متوقع!
16:24 | 2023-07-08
08/07/2023 04:24:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:00 | 2023-07-09
في أول ظهور علني لهما... الرومانسية تطغى على النجمة الشهيرة وزوجها في باريس (صور)
23:00 | 2023-07-08
ظهور نادر لـ دنيا شقيقة دانييلا رحمة وجمالها يلفت الأنظار
16:00 | 2023-07-08
حفيدتا كاظم الساهر تفاجآنه على المسرح وردة فعله مؤثرة
14:00 | 2023-07-08
بعد أزمتها.. تكريم منة شلبي من مهرجان "دواير" الثقافي
11:00 | 2023-07-08
ياسمين صبري ترد لأول مرّة على اتهامها بتقليد جورجينا رودريغز صديقة رونالدو.. ماذا قالت؟
08:00 | 2023-07-08
خطة اغتيال عادل إمام.. المكلف بالتنفيذ يروي التفاصيل لأول مرة وحقائق مثيرة جدا
فيديو
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
09/07/2023 14:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
09/07/2023 14:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
09/07/2023 14:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact