في أول ظهور علني لهما... الرومانسية تطغى على النجمة الشهيرة وزوجها في باريس (صور)

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ظهور لافت حظى به النجمان المتزوجان حديثا، ناعومي واتس وبيلي كرودب، خلال حضورها فعاليات مهرجان "سينما باراديسو" الذي أقيم في الهواء الطلق بساحة متحف اللوفر في باريس.النجمان الذين أتما زواجهما في هدوء الشهر الماضي، بإحدى محاكم نيويورك، طغى عليهما حالة من التناغم خلال ظهورهما سويا في ذلك المهرجان، وبدا من الواضح أنهما يعيشان حياة سعيدة، وفق ما أظهرته الصور التي التقطت لهما وهما يستمتعان برحلتهما الرومانسية بباريس.وظهر الثنائي وهما في حالة واضحة من الانسجام والرومانسية خلال ظهورهما في اليوم الثاني من فعاليات المهرجان بمشاركة عدد آخر من النجوم والنجمات وكذلك الكثير من وسائل الإعلام.