16 سنة مرّت على زواجهما... كيف عايدت سيرين عبد النور زوجها؟ (صور)

Advertisement

احتفلت الفنانة سيرين عبد النور بعيد زواجها الـ16، ونشرت عبر حسابها على تويتر صورة تجمعها بزوجها فريد رحمة، من حفل زفافهما، الذي أقيم في تموز من العام 2007.وعلقت النجمة على الصورة بالقول: "من 16 سنة مثل هل وقت قلنا نعم للعمر كله بحبك 8/7/2007 الساعة 7".كذلك، نشرت سيرين صورة تجمعها بزوجها عبر خاصية الستوري في إنستغرام، وعلّقت عليها قائلة: "ذكرى زواج سعيدة حبيبي، أشكر الله أن أرسلك إلى حياتي. أحبك".بدوره، أعاد رحمة نشر ما دونته زوجته في إنستغرام وتويتر، مكتفيا بالتعليقات التي وضعتها سيرين على الصور.