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فنون ومشاهير
نقل ممثلة معروفة إلى المستشفى... وهذه حالتها الصحيّة الآن
Lebanon 24
09-07-2023
|
08:00
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نُقلت الممثلة ومصممة الأزياء الأردنية، دانا حمدان، إلى المستشفى بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة.
وشاركت الفنانة مي سليم صورة لشقيقتها مستلقيةً على سرير المشفى عبر خاصية الستوري في "إنستغرام"، حيث بدا عليها علامات التعب والإرهاق، وأرفقتها بتعليق: "ألف سلامة عليكي ربنا يشفيكي يارب".
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وكشفت سليم في وقت لاحق أن شقيقتها حمدان أصيبت بتسمم غذائي أدى إلى نقلها للمشفى، مُشيرةً إلى أن حالتها الصحية تحسنت وتتواجد في الوقت الراهن في المنزل. (فوشيا)
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