"بي تي إس" تنشر مذكراتها.. وتتصدر "أمازون" سريعاً

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أصدرت فرقة "بي تي أس" الموسيقية الكورية الجنوبية مذكراتها، لمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقها، وسرعان ما تصدرت المذكرات الكتب الأكثر مبيعا في موقع التجارة الإلكترونية "أمازون".وأظهرت صفحة أكثر الكتب مبيعا في "أمازون"، ظهر اليوم الأحد، أن مذكرات فرقة "بي تي أس" جاءت في المرتبة الثانية عالميا. (سكي نيوز)