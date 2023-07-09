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فنون ومشاهير

نجم ذا فويس يدخل القفص الذهبي وجمال العروس يلفت الأنظار

Lebanon 24
09-07-2023 | 23:00
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دخل الفنان اللبناني مارك حاتم القفص الذهبي، واحتفل بزواجه من ماندي قزي، شقيقة الفنان ميشال قزي، وسط اجواء مميزة وصاخبة وحضور حاشد.
 
وفي التفاصيل، شارك مارك حاتم متابعيه بصور وفيديوهات من حفل الزفاف منذ اللحظة الاولى اثناء تواجده في المنزل ثمّ توجّهه الى الكنيسة واجراء مراسم الزفاف.
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