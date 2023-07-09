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فنون ومشاهير

هل تعود ميغان ماركل إلى التمثيل؟

Lebanon 24
09-07-2023 | 16:00
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لا تزال علامات الاستفهام تُطرح حول الاتجاه، الذي سيسلكه دوق ودوقة ساسكس بإنتاجات شركتهما "آرشويل"، بعد الفسخ الرضائي لعقدهما المليوني مع منصة "سبوتيفاي"، بالتزامن مع تأكيد منصة نتفليكس أن العقد مع الأمير هاري وزوجته ما زال مستمراً.
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وإذ اعتبر محللون فنيون أن ميغان ماركل ستركز في الخطوة المقبلة من حياتها المهنية، على دورها كرائدة أعمال، أكد الخبير الفني مارك بوردمان في تصريح إلى صحيفة "إكسبرس" أن ماركل تميل للعودة إلى حياتها المهنية السابقة، أي التمثيل.
رأوا أن عودة ميغان للوقوف أمام الكاميرات ستمكنها من إظهار شخصيتها الحقيقية، لاسيما أن الممثلة السابقة أدّت دور البطولة في الدراما القانونية الأمريكية Suits لعدة سنوات قبل أن تلتقي بزوجها المستقبلي الأمير هاري.
وتوقع زيادة فرصة عودة ميغان للتمثيل في حال ترشيح مسلسل "هاري وميغان"، المؤلف من 6 حلقات، لـ"جائزة إيمي 2023"، بعدما عرضته نتفليكس في كانون الأول 2022، كجزء من صفقة بمليون 100 مليون دولار.
وبما أن دورها في مسلسل Suits عام 2017، كان الأبرز والأهم في مسيرتها الفنية، إلا أن لميغان ماركل رحلة طويلة في عالم السينما والتلفزيون، منذ كانت في سن الـ 14 مع Married With Children عام 1995 وأدت فيه دور طالبة.

وتنقلت ميغان في العديد من الأدوار والشخضيات بين الدراما والكوميديا، الأكشن والقانون، وصولاً إلى العام 2018، حين دخلت القفص الذهبي مع الأمير هاري. لتعود بعد ذلك في 2020 بالتعليق الصوتي فقط على فيلم وثائقي عن الحياة البرية حمل اسم Elephant ويُعرض على منصة Disney Plus.
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