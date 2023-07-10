جدل بين رامي صبري وعمرو مصطفى.. هل سرق لحنه؟

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ردّ الفنان المصري رامي صبري على اتهام مواطنه الملحن عمرو مصطفى بأنه سرق لحن أغنيته "رقصة" وتقديمها في أغنية "يمكن خير" التي كان قد طرحها قبل ستة أشهر تقريبا وحققت ملايين المشاهدات على "يوتيوب".وأعرب صبري عن غضبه من اتهام عمرو له بالسرقة لأنه لا يتصرف بهذه الطريقة، قائلا: "رامي ميسرقش، لكن في فرق بين السرقة وتوارد الأفكار، بمعنى أن ممكن أسمع 10 ألحان في منهم جملة شبه الثانية، مثلاً أنا زمان عملت أغنية للفنان عامر منيب "مكنش حب" بعدها بسنة عمرو دياب عمل أغنية من تلحين محمد يحيي، فهي كانت نفس الشكل، وهذا الأمر مش عيب".ووصف تصريح عمرو مصطفى بحقه في لقاء تلفزيوني بأنه "كلام كبير أوي ويدينه"، مضيفا: "السرقة دي كلمة عيب، فهو ملحن كبير ازاي يطلع يقول على فنان كلام مش حلو، ومشكلة عمرو مصطفى مش أغاني، ولو احنا حد فينا سرق من عمرو مصطفى حاجة هيقاضيه قانونيًا لأن هو كلية حقوق، وأنا كلية معهد موسيقى عربية، وشخصياَ لو أنا مركز معاه وعلى كلامه كنت هاحسبه بالقانون، لكن أنا بكبر دماغي".وتابع رامي صبري: "أنا أقوله ربنا يهديك، واشتغل أكتر وتعمل حاجات جديدة، زي ملحنين كبار تانين مثل عزيز الشافعي، مدين".ولفت: "محدش فينا عاجبه خالص كلنا واقعين وكلنا مبنعملش أغاني حلوة وكلنا أغانينا مسروقة منه، وأنا لو عندي مشاكل نفسية ممكن مخليهوش يشتغل تاني بالقانون، إنما عشان أنا مهذب ومتربي كويس هعديها؛ لأن مراته ست محترمة وولاده زي أولادي".وكان عمرو مصطفى قد صرح خلال استضافته في برنامج "حبر سري": "لحن أغنية يمكن خير ده لحن أغنيتي "رقصة" اللي أنا نزلتها من سنة، ورامي صبري قال إنه عامل الأغنية بتاعته من 2009، وأنا عايز دليل يطلع قدام الناس يثبت إن الأغنية متسجلة من 2009".وتابع: "أنا بحب رامي صبري جداً، وأنا منفعلتش من شوية أنا عمال أتسرق في الأغاني بتاعتي، وأنا لو عاوز أشيله الأغنية بتاعته من علي اليوتيوب أقدر أشيلها، والأغنية ناجحة عشان بتاعتي وأنا اللي عاملها".وأضاف: "رامي صبري باركلي علي أغنية رقصة، وفي ملحنيين كتير سرقوني".واختتم: "أنا معتذرتش لرامي صبري بس هو كلمني وقالي أنا عامل الأغنية دي من بدري وشكلي مش حلو وعشان خاطري وكان أي كلام والمفروض كان يبعتلي حاجة تثبت، وأنا عديت الموضوع بمزاجي".