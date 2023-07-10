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فنون ومشاهير

قبل حفله في بيروت.. عمرو دياب يستعرض وشمه الجديد على كامل زنده وهذا معناه (صورة)

Lebanon 24
10-07-2023 | 08:00
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طرح النجم عمرو دياب أحدث أغانيه بعنوان "قولي اسمي"، ولفت الأنظار بالبوستر الخاص بالأغنية.

ولفت "الهضبة" الأنظار بشبابه الدائم، وحرص على إظهار الوشم الجديد الذي رسمه على يده، وهو عبارة عن تاج كبير مع كلمة غير واضحة مكتوبة بطريقة تُسمى (Maori tattoo).

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وفي هذا السياق، كشف مصمّم التاتو الجديد أنه بدأ العمل عليه منذ أكثر من شهرين، ورسم التاج الضخم على كامل زند "الهضبة"، مع اسمه بالكامل عمرو عبدالباسط دياب، والذي كُتب بطريقة فنية.
ومن المنتظر ان يحيي عمرو دياب حفلة له في منتصف اب في بيروت. (لها) 
المصدر: لها
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