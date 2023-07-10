زياد برجي ينتصر على إليسا... ويُعلّق: "بكل تواضع بطير" (فيديو)

ابلغنا المحامي جان قيقانو ان محكمة الاستئناف كرست بموجب حكم صدر عنها بتاريخ اليوم حق زياد برجي بأداء و نشر اغنية "وبطير" بعدما قضت بوقف تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة في المتن الذي كان قد حجب عنه هذا الحق سابقا.@jeankikano @AhmadMadi #وبطير #wbtir — Ziad Bourji / زياد برجي (@ziadbourji) July 10, 2023

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وفي فيديو نشره على "انستغرام"، قال برجي: "بكل تواضع بكتب، بلحّن، بغنّي، وبمثّل، وبطير".

وتجدر الإشارة إلى أنّ الفنانة إليسا أعلنت منذ فترة قصيرة، أنّ القضاء حكم لصالحها بتأديّة أغنيّة "وبطير"، وبمنع برجي من غنائها. (رصد لبنان 24)