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فنون ومشاهير

زياد برجي ينتصر على إليسا... ويُعلّق: "بكل تواضع بطير" (فيديو)

Lebanon 24
10-07-2023 | 09:28
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قال الفنان زياد برجي عبر حسابه على "تويتر:
 
"أبلغنا المحامي جان قيقانو ان محكمة الاستئناف كرست بموجب حكم صدر عنها بتاريخ اليوم حق زياد برجي بأداء ونشر اغنية "وبطير" بعدما قضت بوقف تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة في المتن الذي كان قد حجب عنه هذا الحق سابقا".
 
 
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