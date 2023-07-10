29
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
29
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تسريب فيديو إباحيّ لفنان سوريّ شهير... ما قصّة الـ10 الاف دولار؟
Lebanon 24
10-07-2023
|
10:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بفيديو إباحي منسوب للفنان السوري أحمد رافع، وهو يتحدث خلال مكالمة هاتفية مع إحدى الفتيات.
وبدأ الممثل السوري يتحدث مع الفتاة التي كان يناديها بـ"مريومة" بكلام غير أخلاقي، دون أن يُسمع صوتها في الفيديو.
Advertisement
ورجح نشطاء أن تكون الفتاة التي كان يتحدث معها هي من سربت الفيديو، خاصة أنها حذفت صوتها حتى لا يتم الكشف عن هويتها، وطالب البعض الآخر من الفنان توضيح القصة، وتبريرها أو تكذيبها مع الأدلة.
من جهته، قال الفنان السوري في تصريحات لصحيفة "الوطن"، إن الفيديو مفبرك ولا يمت للواقع بصلة، مشيرا إلى أن من سربه سبق أن ابتزه وطلب منه مبلغا ماليا قدره 10 آلاف دولار، أو سيقوم بنشر أشياء فاضحة.
وأكد أنه رفض الانصياع للمبتز فقام بفبركة صور وفيديوهات له ليثير ضجة في مواقع التواصل. وأوضح أنه حاليا لا توجد أي مشكلة بينه وبين الفنان أيمن رضا، لكن المبتز استغل خلافا قديما بينهما لإثارة الفتن. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
أمطار "بعزّ" تموز.. اليكم آخر توقعات الطقس غداً
Lebanon 24
أمطار "بعزّ" تموز.. اليكم آخر توقعات الطقس غداً
14:56 | 2023-07-09
09/07/2023 02:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع في سعر الصرف.. هذا ما سجله صباح اليوم
Lebanon 24
ارتفاع في سعر الصرف.. هذا ما سجله صباح اليوم
03:01 | 2023-07-10
10/07/2023 03:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
قاتل مأجور ومغتصب متنقل بين المناطق.. ما كل هذه البشاعة؟
Lebanon 24
قاتل مأجور ومغتصب متنقل بين المناطق.. ما كل هذه البشاعة؟
04:30 | 2023-07-10
10/07/2023 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مودع يقتحمُ مصرفاً في بيروت وفيديو يكشف ما قاله.. شاهدوا ما جرى
Lebanon 24
مودع يقتحمُ مصرفاً في بيروت وفيديو يكشف ما قاله.. شاهدوا ما جرى
02:30 | 2023-07-10
10/07/2023 02:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" حسم أمره.. هكذا سيتحرَّك بشأن مصير حاكمية مصرف لبنان
Lebanon 24
"حزب الله" حسم أمره.. هكذا سيتحرَّك بشأن مصير حاكمية مصرف لبنان
07:30 | 2023-07-10
10/07/2023 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
11:00 | 2023-07-10
سعد لمجرد يشوّق الجمهور لديو جديد مع هذه النجمة العالمية (صورة)
10:12 | 2023-07-10
ظهرت ببطن منتفخ.. ملكة جمال لبنان السابقة فاليري أبو شقرا حامل وهذا جنس الجنين (صور)
09:28 | 2023-07-10
زياد برجي ينتصر على إليسا... ويُعلّق: "بكل تواضع بطير" (فيديو)
09:18 | 2023-07-10
ستيفاني صليبا تُثير قلق مُحبّيها... ظهرت على سرير المستشفى: "شو صاير معك؟" (صور)
09:01 | 2023-07-10
ظهرت بـ "مايوه" مثير.. جورجينا رودريغيز وكريستيانو رونالدو برحلة بحرية رومانسية (فيديو وصور)
08:00 | 2023-07-10
قبل حفله في بيروت.. عمرو دياب يستعرض وشمه الجديد على كامل زنده وهذا معناه (صورة)
فيديو
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
Lebanon 24
زعيم حزب يسرق نظارة من متجر.. شاهدوا ماذا فعل! (فيديو)
02:38 | 2023-07-05
10/07/2023 19:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
Lebanon 24
حاسب Xiaomi اللوحي الجديد.. هذه مميزاته (فيديو)
08:00 | 2023-07-02
10/07/2023 19:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروع يودي بحياة سائق هولندي في حلبة سباق (فيديو)
23:00 | 2023-07-01
10/07/2023 19:01:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact