فنانة صاعدة تقلق جمهورها: ادعولي بالشفاء

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كشفت الفنانة المصرية إنجي خطاب عن تعرضها لأزمة صحية، استدعت إدخالها إلى المستشفى، مطالبة جمهورها بالدعاء لها.وشاركت خطاب، متابعيها عبر "إنستغرام" صورة لها أثناء خضوعها لبعض الفحوصات في أحدى المستشفيات، وهو ما أثار قلق متابعيها الذين تمنوا لها الشفاء العاجل.وعلّقت بالقول: "ممكن تدعولي بالشفاء العاجل، الدعاء يغير القدر. بمر بأزمة صحية صعبة وبعمل فحوصات وأشعة وتحاليل على القلب. دعواتكم ليا بالشفاء العاجل اللهم شفاء لا يغادر سقمًا يا رب.. الحمد لله على كل حال يا رب".