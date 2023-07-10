بعد خضوعها لعملية جراحية.. الفنانة المحبوبة تتعرّض لأزمة صحيّة جديدة!

تعرضت الفنانة المصرية فيفي عبده لأزمة صحية جديدة، بعد فترة قصيرة من خضوعها لعملية جراحية في العمود الفقري، وأعزت السبب لتعرضها للحسد الدائم.

Advertisement

وتوجَّهت عبده عبر حسابها في "إنستغرام" وشاركت مقطع فيديو أثناء تلقيها العلاج من أحد الأطباء الذي جاء إلى منزلها، وقالت: "مساء الفل والياسمين والهنا من مصر أم الدنيا، عايزة أقول لكم كل خروجة بمشكلة بالنسبة الي".

كما كشفتال أنها تعرضت لهبوط في الضغظ، ما تطلب إجراء بعض التحاليل، قائلة: "إدعولي ربنا يؤذي المؤذي وربنا ينتقم من أي حد بيفكر يضايقني أو يعمل حاجة تعرقل حياتي، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يضرني، عليك خلاص الحق يا رب".