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فنون ومشاهير

بعد خضوعها لعملية جراحية.. الفنانة المحبوبة تتعرّض لأزمة صحيّة جديدة!

Lebanon 24
10-07-2023 | 23:00
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تعرضت الفنانة المصرية فيفي عبده لأزمة صحية جديدة، بعد فترة قصيرة من خضوعها لعملية جراحية في العمود الفقري، وأعزت السبب لتعرضها للحسد الدائم.

 
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وتوجَّهت عبده عبر حسابها في "إنستغرام" وشاركت مقطع فيديو أثناء تلقيها العلاج من أحد الأطباء الذي جاء إلى منزلها، وقالت: "مساء الفل والياسمين والهنا من مصر أم الدنيا، عايزة أقول لكم كل خروجة بمشكلة بالنسبة الي".

 

كما كشفتال أنها تعرضت لهبوط في الضغظ، ما تطلب إجراء بعض التحاليل، قائلة: "إدعولي ربنا يؤذي المؤذي وربنا ينتقم من أي حد بيفكر يضايقني أو يعمل حاجة تعرقل حياتي، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي يضرني، عليك خلاص الحق يا رب".

المصدر: فوشيا
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