من بينهم وائل كفوري وجورج وسوف.. تعرفوا إلى قائمة نجوم مهرجان جرش 2023

Advertisement

سيكون الجمهور الأردني على موعد مع صيف حافل بالنجوم العرب والمحليين في مهرجان جرش بعد الإعلان عن المشاركين فيه، والفعاليات الفنية التي ستمتد من الفترة 26 تموز الحالي لغاية 5 آب المقبل، ولمدة 11 يومًا.وسيحيي المهرجان النجوم هاني شاكر، جورج وسوف، نجوى كرم، وائل كفوري، خالد عبد الرحمن، صابر الرباعي، ديانا كرزون، عمر العبداللات، نداء شرارة، زين عوض، أسامة جبور، حسام ووسام اللوزي، سعد أبوتايه، حسين السلمان، هاني متواسي، رامي الخالد، محمود سلطان، وحمدي المناصير.كما سيحيي الفنانون الأردنيون على المسرح الشمالي للمهرجان ليالي طرب أردنية، وهم: ثمين حداد، رامي شفيق، عيسى السقار، سليمان عبود، سامر أنور، وتقديم عروض فنية لفرق عربية وأجنبية.من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد، اليوم الإثنين، أنّ شعار مهرجان جرش للعام الحالي هو "يستمر بالفرح" كدلالة على استمرار الفرح، مستذكرين الاحتفالات التي رافقت زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني الذي أقيم بداية شهر حزيران المنصرم.وأضاف "سماوي"، أن مصر ستحل "ضيف شرف" على المهرجان، حيث ستشارك بمجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية والفكرية، إضافة أيضًا إلى حضور الإعلامي اللبناني جورج قرداحي.ولفت إلى أن المهرجان سيحتفل هذا العام بمئوية مدرسة السلط، التي شُيّدت العام 1918.أما فيما يتعلق بالتذاكر، فقد ذكر سماوي أن جزءًا كبيرًا من فعاليات المهرجان مجانية، لافتًا إلى أنه يمكن الحصول على التذكرة المجانية "أون لاين".كما كشف أن حفلات النجوم ستكون بقيمة 20 دينارًا للتذكرة بحدود (28 دولارًا)، مؤكدًا أن سياسة المهرجان ليست ربحية.