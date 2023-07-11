"وبطير"... زياد برجي ينتصر قضائياً على إليسا وتوضيح من جهة الأخيرة (صور وفيديو)

أعلن المكتب الإعلامي للفنان زياد برجي انتصاره على الفنانة إليسا في قضية أغنية "وبطير"، وذلك بعد قبول المحكمة استئناف الحكم السابق الذي تقدم به برجي.



ووفق البيان الذي نشره المكتب الإعلامي لبرجي، فإنه يؤكد حصوله على حق من المحكمة في غناء ونشر أغنية "وبطير" التي سبق وأدتها إليسا بعنوان "أنا وبس".





من جانبه كتب الفنان اللبناني عبر حسابه على تويتر: "أبلغنا المحامي جان قيقانو أن محكمة الاستئناف كرّست بموجب حكم صدر عنها بتاريخ اليوم حق زياد برجي بأداء ونشر اغنية "وبطير" بعدما قضت بوقف تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة في المتن الذي كان قد حجب عنه هذا الحق سابقًا". من جانبه كتب الفنان اللبناني عبر حسابه على تويتر: "أبلغنا المحامي جان قيقانو أن محكمة الاستئناف كرّست بموجب حكم صدر عنها بتاريخ اليوم حق زياد برجي بأداء ونشر اغنية "وبطير" بعدما قضت بوقف تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة في المتن الذي كان قد حجب عنه هذا الحق سابقًا".

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كما شارك عبر حسابه على "إنستغرام" فيديو يحمل لحن أغنية "وبطير"، وقال: "بكل تواضع.. بلحّن .. بغنّي.. بمثّل.. وبطير".



وكان الفنان قد صرح قبل أيام خلال لقاء تلفزيوني: "بدي غنّي وبطير وفقّعها لإليسا"، معربًا عن ندمه الكبير على معرفته لها وتضييع وقته معها. كما شارك عبر حسابه على "إنستغرام" فيديو يحمل لحن أغنية "وبطير"، وقال: "بكل تواضع.. بلحّن .. بغنّي.. بمثّل.. وبطير".وكان الفنان قد صرح قبل أيام خلال لقاء تلفزيوني: "بدي غنّي وبطير وفقّعها لإليسا"، معربًا عن ندمه الكبير على معرفته لها وتضييع وقته معها.

من جهته، ردّ المنتج المنفّذ لألبومات إليسا، جان نخول، على إعلان برجي بأنه انتصر بحكم محكمة الاستئناف، ليصبح من حقه أداء ونشر أغنية "وبطير".



وقال نخول في تغريدة له عبر "تويتر: "توضيحاً لما يتمّ نشره حول أغنية "أنا وبس"، القرار الصادر ليس استئنافاً للحكم. ما حصل هو أنّ المدّعى عليه اعترض على قرار قاضي الأمور المستعجلة، ولم يتمّ البتّ بالاعتراض حتى الآن. فصدر قرارٌ بوقف العمل بالقرار إلى حين البتّ به. ويمكن الطعنّ بهذا الإجراء".