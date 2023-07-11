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فنون ومشاهير
ياسمين عبد العزيز تتغزل بأحمد العوضي على الشاطئ: "مين المز ده" (صور)
Lebanon 24
11-07-2023
|
11:00
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شارك الفنان أحمد العنوضي جمهوره بصورة له من على شاطئ البحر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك علّق عليها بالقول: "صباح الروقان على كل اخواتي".
ونالت الصورة إعجاب الكثيرين وخاصة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز التي علقت عليها "ايه المز دا".
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