ياسمين عبد العزيز تتغزل بأحمد العوضي على الشاطئ: "مين المز ده" (صور)

شارك الفنان أحمد العنوضي جمهوره بصورة له من على شاطئ البحر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك علّق عليها بالقول: "صباح الروقان على كل اخواتي".



ونالت الصورة إعجاب الكثيرين وخاصة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز التي علقت عليها "ايه المز دا".

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