من على فراش الموت وبملامح مختلفة جدا.. ابنة فنان شهير تنشر صورة لوالدها

نشرت أمنية ابنة الفنان إيمان البحر درويش عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" صورة صادمة لوالدها في أحدث ظهور له، كشفت من خلالها عن تطورات حالته الصحية.



وكشفت الصورة التي نشرتها أمنية وجمعتها مع شقيقها إسلام البحر درويش، عن تغيير ملامح الفنان الكبير بحيث ظهرت عليه علامات الشيخوخة، وبات في مراحل متأخرة من المرض، وعلّقت عليها قائلةً: "سيشهد التاريخ أن ده بقى إيمان البحر درويش".

Advertisement