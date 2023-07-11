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فنون ومشاهير

سجن إبن فنان مشهور 3 سنوات... قتل طفلاً في حادث سير

Lebanon 24
11-07-2023 | 08:13
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قضت محكمة جنايات الإسكندرية في مصر، بالسجن المشدد 3 سنوات لنجل فنان شهير متهم بقتل طفل في حادث سير، وتغريمه مبلغا ماليا قدره 50 ألف جنيه.

ولم يذكر الإعلام المصري اسم نجل الفنان، واكتفى بكتابة الأحرف الأولى من اسمه وهي "إ.إ.ال". (روسيا اليوم)
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