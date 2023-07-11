ظهر في شكل مختلف وهو على فراش المرض... الكشف عن حالة الفنان المصري الشهير

وجهت الإعلامية المصرية سهير جودة في برنامجها "الستات"، رسالة شديدة اللهجة إلى ابنة الفنان إيمان البحر درويش، بعد نشرها صورة والدها خلال الساعات الماضية.



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وطالبت الإعلامية مفيدة شيحة، المسئولين وخاصة وزير الصحة ومن يهمه الأمر بسرعة التحرك ومساعدة الفنان. وقالت: "المرض والضعف مينفعش المتاجرة بيهم أبدا، دول عورة والمتاجرة بيهم جريمة، فمينفعش حتى لو أنا أقرب الأقربين أحط صورة زي دي هي ممكن تكون بنته مش موفقة وممكن تكون تحت ضغط مش عايزين نجلدها كفاية اللي هي فيه ولكن بنرجو أي حد يحذف الصورة من عنده لأن مينفعش نكشف عورات الناس".وطالبت الإعلامية مفيدة شيحة، المسئولين وخاصة وزير الصحة ومن يهمه الأمر بسرعة التحرك ومساعدة الفنان.

وتابعت: "الناس اتخضت ومش ده الشكل اللي احنا متعودين نشوف فيه إيمان البحر درويش وأعتقد ناس كتيرة زعلت من بنته إنها نشرت الصورة دي عشان حتى لو هتبقى ذكرى فتبقى ذكرى وهو بشبابه وصحته وشياكته وجماله".

وأضافت: "اللي احنا عرفناه إن الفنان إيمان البحر درويش بيعاني من جلطة في المخ وغيبوية كاملة.. فأنا هعتبر ده عذر إن بنته نزلت الصورة دي عشان تطلب مساعدة أو تطلب دعاء أو تطلب أي حاجة نلحق بيها والدها لسبب ما أكيد هي بنت وخايفة على أبوها".

واستكملت: "احنا بنطلب طلب إنساني بحت لمن يهمه الأمر للي يقدر يساعد في إن حد يقدر يتواصل مع أسرة إيمان البحر درويش أو يعرف مكان البيت وممكن نطلب مشكورا من وزير الصحة إن احنا ننقله تحت رعاية طبية مركزة ونراعيه ونديله حقه".



وتعرضت ابنة الفنان إيمان البحر درويش لهجوم لاذع، بعد حالة جدل كبيرة أثارتها بسبب نشرها صورة لوالدها على فراش المرض، وظهر في شكل مختلف وهو على فراش المرض. (روسيا اليوم)