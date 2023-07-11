مجدداً.. فنان مشهور يتعرّض لإصابة في وجهه على المسرح!

Advertisement

تعرّض المغني البريطاني هاري ستايلز، لإصابة مباشرة في وجهه أثناء أدائه في حفل بالعاصمة النمساوية، إذ ألقى شخص ما شيئًا أصاب عينه عندما كان يغادر المسرح.وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن المغني البالغ من العمر 29 عامًا، رفع يديه بشكل غريزي إلى وجهه، وأبدى علامات الألم الناجمة عن تأثير الجسم المجهول.ورغم هذا الحادث، الذي أثار قلق جمهوره، واصل ستايلز عرضه من دون أي مشاكل، وأسر الآلاف من الحاضرين في فيينا مع كتالوج ضخم من الأغاني.