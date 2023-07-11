بعد أزمتها الأخيرة.. إطلالة مفاجئة للنجمة العالمية (صورة)

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بعد موجة الأقاويل التي طالت النجمة العالمية، مادونا، خلال الفترة الماضية، بعد الكشف عن أخبار إصابتها ببعض المتاعب الصحية التي كانت سببًا في نقلها إلى المستشفى، ثم إدخالها إلى العناية المركزة، شوهدت وهي تتجول على قدميها في حي ابر ايست الذي تقيم فيه برفقة إحدى صديقاتها.وبحسب مصادر لموقع "بيج 6"، كانت ترتدي مادونا في تلك الجولة نظارة شمس كبيرة، وقبعة عريضة الحواف وتنتعل حذاءً رياضيًّا ماركة "نايك"، وكانت تستند بقوة نوعا ما إلى عمود إنارة أثناء انتظارها لعبور الشارع.وبدا من الواضح أن مادونا لا تواجه مشكلات على صعيد المشي سيرًا على القدمين، وإن بدا أنها كانت حريصة على أخذ وقتها أثناء المشي لكي لا تتعرض لعثرات وتتجنب بالتبعية الوقوع أو ما شابه.هذا، وقد حرصت مادونا أيضًا على إبراز إطلالتها في تلك الخروجة، حيث حرصت على تصفيف شعرها على شكل ذيول حصان مضفرة وزينت شفتيها باللون الأحمر؛ ما يعكس مدى اهتمامها أيضًا بمظهرها.