3 آلاف دولار وساعات باهظة الثمن.. سرقة محتويات فيلا الاعلامي الشهير من هو؟

أعلن الإعلامي المصري الشهير توفيق عكاشة، عن تعرض فيلته للسرقة، فيما تعمل الأجهزة الأمنية على معاينتها.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة بلاغا من الإعلامي توفيق عكاشة، يفيد بتعرضه للسرقة.

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وقال عكاشة في بلاغه إنه عقب عودته من الساحل الشمالي، وجد خزنة خاصة بمنزله مفتوحة بمفتاح كان موجودا داخل حقيبة صغيرة، ليكتشف سرقة مبلغ 3 آلاف دولار و6 ساعات، من بينها ساعة روليكس وساعة كارتير وساعة ذهب، وقام اللصوص بسرقة جميع السلاسل الذهبية ومجوهرات زوجته الإعلامية حياة الدرديري، مع غياب آثار عنف بمداخل ومخارج الفيلا.

وفي تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أشار توفيق عكاشة، إلى تعرضه لسرقة جميع محتويات الفيلا المملوكة له، حيث قال: "كل محتويات الفيلا اتسرقت وبحرر محضر حاليا". (روسيا اليوم)