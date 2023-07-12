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فنون ومشاهير

بعد تمكين زوجته من منزل الزوجية.. حسن شاكوش: أنا في بيتي مع أهلي (فيديو)

Lebanon 24
12-07-2023 | 02:00
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نشر الفنان حسن شاكوش مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية Facebook ردا على قرار تمكين زوجته ريم طارق من منزل الزوجية.

وقال حسن شاكوش: "مش هطول عليكم من قلب البيت عندي وأنا عندي في البيت أهو موجود وأهلي وأمي وإخواتي منورني ومشرفني مش بيجوا لي كتير ولما بيجوا بالنسبة لي بيكون يوم عيد.. وحبيت بس أطمنكم إن مفيش أي حاجة وإحنا لسه جامدين ومفيش إلا إحنا، وعلشان عندي حفلة بليل مستني كل حبايبي اللي جايين لي في المعادي".
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وأضاف حسن شاكوش: الحمد لله الواحد ولا بيئته ولا تربيته ولا إمكانياته أنه يبهدل بنات الناس أو يجرحهم بأي كلمة وحشة لأنكم عارفين الست والبنت لو بصيت لها بصة وحشة توجعها ولا تربيتي ولا بيئتي ولا عيشتي ولا أهلي ربوني على كده، عمري في حياتي ولا ضايقت حد ولا زعلت حد ولا عملت مشاكل مع حد، وبيتقال عليا كده علشان يشهروا بيا وشكلي يكون وحش قدام جمهوري لكن ربنا مش على كيف حد".

وتابع حسن شاكوش: "اللي بيكبر ويخلي الواحد له قيمة ربنا وإحنا لما نتزنق بنقول يا رب مش يا عبد.. وأنا موجود في بيتي وأهلي منورني ومشرفني ومش هينفع أتكلم كتير ومش هينفع أتكلم كتير علشان الجامع جنب بيتي وبعد كلام ربنا مفيش كلام".

واستكمل حسن شاكوش: "مبسوط إني اتكلمت معاكم وفيه شغل مع عمر كمال وفيه غنوة هتنزل اسمها دي حلوة، واللي عاوز يفهم يفهم واللي بيفهم بيريح لأن الواحد لا تربيته ولا أسلوبه يهين بنات الناس ومش هتكلم أكتر من كده والدنيا كلها شايفة كل حاجة والظالم وابن الحرام ربنا ينتقم منه في ميدان عام".


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