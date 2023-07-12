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فنون ومشاهير

جوني ديب بحاجة لقرض بقيمة 10 ملايين دولار.. هل يعاني من أزمة؟

Lebanon 24
12-07-2023 | 03:57
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حصل الممثل العالمي جوني ديب على قرض من المصرف بقيمة 10 ملايين دولار مقابل رهن عقاري لمنزله الكبير الأشبه بقلعة في لوس أنجلوس.

وذكرت صحيفة دايلي ميل البريطانية أن النجم مجبر على الحصول على القرض لأنه يعاني من ضائقة مالية بعد أن خسر 650 مليون دولار في الدعاوى التي نشأت بينه وبين طليقته آمبر هيرد، إضافة إلى حياة البذخ التي كان يعيشها في مقابل مكافحته للمحافظة على مسيرته المهنية حينها.
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ويتواجد جوني ديب في الوقت الحالي في لندن حيث يحيي حفلات مع فرقة هوليوود فيمبايرز "Hollywood Vampires" الموسيقية.

وفي سياق متصل، مر عام كامل على آمبر هيرد حتى قررت أخيراً دفع مليون دولار لزوجها السابق جوني ديب، كتعويضات بعد خسارة المحاكمة ضده المتعلقة بقضية التشهير بفيرجينيا التي عصفت بالعالم بأسره وخلقت ردود فعل لا حصر لها حول هذا الموضوع.
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