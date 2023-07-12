"بوستر" فيلم نيللي كريم الجديد يثير الجدل لهذا السبب!

أثار عدم ظهور الفنانة نيللي كريم في بوستر فيلم "ع الزيرو" الذي تقوم ببطولته مع الفنان محمد رمضان جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت شركة "العدل غروب" عن بوستر الفيلم المقرر عرضه في دور السينما، وظهر خلاله بطل الفيلم محمد رمضان يحتضن كلباً صغيراً وبجانبه الطفل منذر مهران، فيما غابت عنه نيللي كريم.

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