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فنون ومشاهير
"بوستر" فيلم نيللي كريم الجديد يثير الجدل لهذا السبب!
Lebanon 24
12-07-2023
|
11:00
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أثار عدم ظهور الفنانة نيللي كريم في بوستر فيلم "ع الزيرو" الذي تقوم ببطولته مع الفنان محمد رمضان جدلاً كبيراً خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن كشفت شركة "العدل غروب" عن بوستر الفيلم المقرر عرضه في دور السينما، وظهر خلاله بطل الفيلم محمد رمضان يحتضن كلباً صغيراً وبجانبه الطفل منذر مهران، فيما غابت عنه نيللي كريم.
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وتساءل الجمهور عن السبب الرئيس لغياب نيللي كريم عن البوستر، وعما إذا كانت هناك خلافات مع الشركة المنتجة للفيلم جعلتها ترفض الظهور في البوستر أم أن الشركة سوف تطرح بوستر منفصلاً لها!. (لها)
المصدر: لها
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