Advertisement

فنون ومشاهير

بعد خسارتها امام برجي.. اليسا تنتصر على المخرج شربل خليل وهذا حكم المحكمة عليه

Lebanon 24
12-07-2023 | 07:35
A-
A+
Doc-P-1086791-638247688806619207.jpg
Doc-P-1086791-638247688806619207.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر القاضي المنفرد الجزائي في كسروان جورج حبيقة حكماً غيابياً قضى بإدانة المخرج والكاتب شربل خليل في الدعوى المقامة ضده من الفنانة إليسا، بالجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 582 و 584 من قانون العقوبات، وبعد الإدغام معاقبته بتغريمه مبلغاً وقدره 400 ألف ليرة لبنانية،  وبإلزامه بدفع مبلغ 400 مليون ليرة لبنانية للمدعية الشخصية على سبيل العطل والضرر، وتضمينه الرسوم والنفقات كافة.
Advertisement

تجدر الاشارة الى أن الدعوى المشار اليها جاءت على خلفية شكوى تقدمت بها اليسا في حق خليل الذي نشر تغريدة على حسابه عبر التويتر تضمنت قدحاً وذماً وتشهيراً بالفنانة، ما شكّل توافراً للعناصر الجرمية المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه.
 
وهذه المرة ربحت اليسا الدعوى على خليل، ولكنها خسرت معركتها بما يتعلق بأغنية "وبطير" التي تنازعت عليها مع الفنان زياد برجي، وربح برجي قبل يومين حقوق الاغنية له.
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:29 | 2023-07-12
08:00 | 2023-07-12
06:19 | 2023-07-12
05:00 | 2023-07-12
03:57 | 2023-07-12
02:46 | 2023-07-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website