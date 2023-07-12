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فنون ومشاهير
بعد خسارتها امام برجي.. اليسا تنتصر على المخرج شربل خليل وهذا حكم المحكمة عليه
Lebanon 24
12-07-2023
|
07:35
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أصدر القاضي المنفرد الجزائي في كسروان جورج حبيقة حكماً غيابياً قضى بإدانة المخرج والكاتب شربل خليل في الدعوى المقامة ضده من الفنانة إليسا، بالجنحتين المنصوص عليهما في المادتين 582 و 584 من قانون العقوبات، وبعد الإدغام معاقبته بتغريمه مبلغاً وقدره 400 ألف ليرة لبنانية، وبإلزامه بدفع مبلغ 400 مليون ليرة لبنانية للمدعية الشخصية على سبيل العطل والضرر، وتضمينه الرسوم والنفقات كافة.
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تجدر الاشارة الى أن الدعوى المشار اليها جاءت على خلفية شكوى تقدمت بها اليسا في حق خليل الذي نشر تغريدة على حسابه عبر التويتر تضمنت قدحاً وذماً وتشهيراً بالفنانة، ما شكّل توافراً للعناصر الجرمية المنصوص عليها في المادتين المذكورتين أعلاه.
وهذه المرة ربحت اليسا الدعوى على خليل، ولكنها خسرت معركتها بما يتعلق بأغنية "وبطير" التي تنازعت عليها مع الفنان زياد برجي، وربح برجي قبل يومين حقوق الاغنية له.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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