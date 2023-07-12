نجم تركي شهير يسخر من وزن طفلة مسلسل "أمي"!

سخر الفنان التركي "إبراهيم تاتلسس" من الممثلة الشابة "بيرين جوكيلديز" (13 عاما)، منتقدًا وزنها الزائد بطريقة وصفها الكثيرون بـ"الوقحة".

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ونشر تاتلسس عبر حسابه في "تويتر" تغريدة منتقدا فيها جسم نجمة مسلسل "أمي"، ووجه لها نصيحة بإنقاص وزنها من 5 إلى 6 كيلوغرامات، مشيرًا إلى أن ذلك سيجعل وجنتيها تبدوان أصغر حجمًا.

ولفت إلى أنه قابلها في أحد المطاعم بمدينة "أضنة" أثناء تناولها الكباب، موضحًا أنه لا يحبذ استمرارها بتناول هذه الوجبة الدسمة.

وكتب تاتلسس: "رأيتها تتناول الكباب في مطعم في أضنة، وأتمنى أن يتوقف حبها لهذا الطبق، سأكون سعيداً لو أنك تنصتين إلى كلام شقيقك الكبير".