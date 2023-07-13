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فنون ومشاهير

صورة نادرة لبطلة مسلسل "جميل وهناء" نورمان أسعد تثير ضجة.. هكذا بدت الى جانب زوجها رجل الأعمال

Lebanon 24
13-07-2023 | 01:20
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، صورة نادرة للفنانة السورية المعتزلة نورمان أسعد وزوجها رجل الأعمال العراقي نهرو محمد عبد الكريم الكسنزاني.
 
 
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وظهرت بطلة مسلسل "يوميات جميل وهناء" الى جانب زوجها، وقد بدت في قمة السعادة والدلال.
 
 
وأشار رواد مواقع التواصل الى أن الصورة تعود لبداية فترة زواجها من نهرو.
 
 
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واعتزلت بطلة مسلسل " يوميات جميل وهناء" الفن عام 2007، بعد زواجها الثالث واستقرارها في الأردن.
 
لكن من الواضح أن الجمهور لم ينساها، اذ ارفق محبو النجمة السورية المعتزلة بالصورة المتداولة، تعليقات عبروا من خلالها عن حبهم لها، وتشوقهم الكبير لعودتها إلى الشاشة، كما عبّر البعض عن جمالها اللافت والطبيعي في عصر التجميل.
 
وكان أخر ظهور إعلامي لها في تلفزيون "الدنيا" عبر اتصال هاتفي عام 2011 معبرة عن رأيها في الأزمة السورية، كما تم تكريمها بنفس العام من قبل الجمعية الخيرية البخارية في الأردن.
 
 
 
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