نسرين طافش تفاجئ الجميع بخبر طلاقها من شريف شرقاوي للمرة الثانية.. وهذا ما قالته (صورة)

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش، طلاقها للمرة الثانية من زوجها مدرب الطاقة شريف شرقاوي.

وكتبت نسرين عبر خاصية الستوري في إنستغرام: "لقد تم طلاقي بشكل رسمي بكل هدوء وسلام، أرجو من الجميع احترام الخصوصية".

Advertisement





وكان شريف شرقاوي ونسرين طافش قد أعلنا انفصالهما عن بعضهما في شهر تشرين الثاني الماضي، عقب زواج دام 5 أشهر. وكان شريف شرقاوي ونسرين طافش قد أعلنا انفصالهما عن بعضهما في شهر تشرين الثاني الماضي، عقب زواج دام 5 أشهر.

واستمر انفصالهما لنحو 6 أشهر قبل أن يعودا في نيسان الماضي، حيث كتب شرقاوي تعليقاً: "سعيد وفخور أن أنت أنا"، لترد عليه نسرين: "أحبك يا حبيبي".





ثم عادت الفنانة السورية لمتابعة زوجها عبر حسابها في إنستغرام، بعد أن قامت بإلغاء اسمه وحذف جميع الصور التي كانت تجمعهما في وقت سابق.



وقالت نسرين في مقابلة تلفزيونية جديدة إنها والشرقاوي عادا لبعضها لأنهما لم يتمكنا من الابتعاد عن بعضهما.