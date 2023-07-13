خضعت لجراحة خطِرة.. هذه تفاصيل حالة الفنانة الشهيرة الصحية

خضعت الفنانة حنان مطاوع أخيراً لجراحة خطِرة، حيث اضطر الأطباء لاستئصال الغدة الدرقية، بعد معاناتها من مشاكل صحية بسببها.



وكشفت مديرة أعمال حنان مطاوع تفاصيل العملية الجراحية، مؤكدةً أنها خضعت لاستئصال الغدة الدرقية منذ حوالى الأسبوعين، وقد تعافت حالياً، وبدأت في تصوير حكاية "هابي هالوين".

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