بعد إعلان نسرين طافش انفصالهما الثاني.. أول تعليق لشريف شرقاوي

وثّق مدرّب الطاقة المصري شريف شرقاوي، صورة أرفقها برسالة، وذلك في أول تعليق له عقب إعلان زوجته الفنانة نسرين طافش انفصالهما بشكل رسمي خلال الساعات القليلة الماضية.

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وقال شرقاوي في تعليق باللغة الإنجليزية: "فليكن ذلك حتى تعرف أنك مبارك ومرشد، لا تقاوم أبدًا تقبل دائمًا لأن هذا هو قبول ألوهيتك".كما أغلقَ خاصية التعليقات؛ تجنبًا للردود السلبية التي قد يتلقاها من بعض المتابعين.