جديد وفاة حفيد روبرت دي نيرو.. من باعه "حبوب الفنتانيل"؟

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بعدما وجد حفيد النجم العالمي روبرت دي نيرو جثة هامدة على كرسيه في حادثة شغلت الرأي العام العالمي، أعلنت السلطات الأميركية اعتقال امرأة لها علاقة بوفاة الشاب صاحب الـ19 عاماً بسبب تناوله حبوب الفنتانيل.وقال مصدر أمني لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن امرأة تدعى صوفيا ماركس، احتُجزت بتهمة بيع مخدرات لقاصر.كما أوضح المصدر أن السيدة لم توجه إليها تهمة القتل بعد، لكنه قال "هذا سبب محتمل للاعتقال" مؤكدا في السياق أن التحقيق جار. (العربية)