هل هاجر الفنان المعروف مع عائلته وأشقائه إلى كندا؟

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نفى الفنان المصري هاني رمزي، هجرته إلى كندا برفقة أسرته وأشقائه، مؤكدًا أن ما يجري تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ عارٍ من الصحة.وأوضح رمزي خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "آخر النهار"، أنه استيقظ صباحًا على رسائل كثيرة جدًّا تسأله عن حقيقة مغادرته إلى كندا، لافتًا إلى أن جيرانه في الساحل الشمالي صدِموا من الأخبار، لا سيما أنهم كانوا برفقته قبيل انتشار تلك الشائعات.ولفت رمزي إلى أنه سيجري العديد من الزيارات للخارج، إذ سيسافر في الـ30 من شهر أب، وفي الـ20 من شهر أيلول، إضافة إلى شهر كانون الاول؛ موضحًا أن هذه الزيارات هدفها ربط المصريين القاطنين في الخارج ببلدهم مصر وتعزيز دعمهم لها. (فوشيا)