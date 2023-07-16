اعلامية لبنانية تعلن زواجها.. وجمالها حديث المتابعين (صورة)

وظهرت بفستان بسيط ورقيق بلا طرحة بينما ظهر العريس في بذلة بيج اللون وبلا ربطة عنق.

ورقصت كريستيان بيسري هي وزوجها وهما محمولين على الأكتاف احتفالاً بالزواج السعيد وسط أجواء الاحتفال والفرح و الزغاريد. (الجديد)

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احتفلت الاعلامية كريستيان بيسري بزفافها وسط حضور الأهل والأصدقاء.