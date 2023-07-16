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فنون ومشاهير

نجمة " عرب آيدول " الشهيرة تنـهي حياتها بطـريقة مأساوية.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
16-07-2023 | 15:00
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تسود حالة من القلق بين متابعي نجمة "عرب آيدولArab Idol "، الفنانة المصرية ميرنا هشام ، بسبب اختفائها عن وسائل التواصل الاجتماعي بعد منشورها الأخير الذي بدت من خلاله كئيبة جدا، اذ انتشرت أنباء تفيد بأنها قد أقدمت على محاولة انهاء حياتها، لكنها لم تكشف تفاصيل حول القصة.
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حيث نشرت مقطع فيديو تتحدث فيه عن مرورها بمرحلة من اليأس قائلة: "مخيفة أوي سرعة الأيام، فجأة تلاقي نفسك كبرت، وانت لسه معملتش أي حاجه في حياتك، عمرك بيجري من غير ما تحس بيه، وبتكبر وأنت لسه واقف مكانك".

و لاحظ رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختفاء ميرنا عن مواقع التواصل الاجتماعي فجأة وتداول عدد من المتابعين شائعات عن فشل محاوتها لإنهاء حياتها بطريقة مأساوية، اذ كثرت تعليقات ودعوات الشفاء من متابعي ميرنا على حسابها، وحمل بعضها نوعًا من العتاب على ما قد تكون قد فعلته بنفسها الامر الذي زاد من حيرة الجمهور.

بالاضافة الى ذلك، أثارت تصريحات والدة ميرنا على "فايسبوك" تعقيدًا وغموضًا حيث ألمحت إلى ما حدث لابنتها دون توضيح الامر و رفضت التعليق على موضوع اختفاء ابنتها بالرغم من مطالبات الجمهور يتوضيح حالتها.

فمن جهتها، لم ترد والدة ميرنا على التعليقات ولم تؤكد أو تنفِ نبأ محاولة ابنتها انهاء حياتها، الامر الذي زاد من انتشار الشائعات بشكل كبير حيث تصدر اسم ميرنا الترند وانتشرت الكثير من التساؤلات والاستفسارات حول ما حدث بالفعل.
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