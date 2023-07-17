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فنون ومشاهير

نيكول كيدمان تكشف سرّاً عن حياتها الزوجية.. الأمر الوحدي الذي لا تفعله أبداً

Lebanon 24
17-07-2023 | 14:24
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فاجأت الممثلة العالمية نيكول كيدمان معجبيها بالكشف عن الشيء الوحيد الذي لا تفعله هي وزوجها كيث أوربان.

 

وفي مقابلة مع Stellar’s Something To Talk About podcast، تحدثت نجمة هوليوود عن سر حياتها الزوجية الممتدة منذ 17 عاماً. وكشفت كيدمان أن "إعطاء الأولوية لحياتهما" كان مهماً لاستمرار نجاح العلاقة، مضيفة أنها تسأل "ما الذي سيفيدنا؟ هل سيساهم هذا القرار الذي أتخذه في نجاح علاقتنا؟" عند تقييم الخيارات، وفق موقع 7 نيوز الأسترالي.
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وأوضحت كيدمان أن أحد أسباب نجاح زواجها هو أنها وزوجها لا يتراسلان بالرسائل النصية أبداً: "لقد بدأنا بهذه الطريقة، وكنا نتعامل على أساس: إذا كنت تريد أن تتواصل معي، فاتصل بي".

 

وأضافت كيدمان: "أعتقد أنه حاول مراسلتي مرات عدة، ولم أرد عليه مطلقاً. ثم كان الأمر كذلك، هذا جميل جداً. إذا كنت تريد حقاً التحدث معي، عليك الاتصال بي. هذا فقط الشيء الوحيد الذي لا نفعله".

 
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