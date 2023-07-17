Advertisement

فنون ومشاهير

آخر ظهور لها يثير الشائعات.. هل انفصلت أريانا غراندي عن زوجها؟

Lebanon 24
17-07-2023 | 16:04
A-
A+
Doc-P-1088503-638252321292524587.jpeg
Doc-P-1088503-638252321292524587.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت المغنية الأميركية أريانا غراندي، شائعات انفصالها عن زوجها دالتون غوميز، بعد ظهورها من دون خاتم زفافها في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.

ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها أريانا من دون الخاتم، إلَّا أن عدم وضعه في حدث ضخم كهذا جمع نجومًا عالميين اعتبر خطوة صادمة للبعض، لا سيما أن الفنانة تواجدت في المباراة مع نجم مسلسل Bridgerton، جوناثن بايلي، وأندرو غارفيلد، حيث جلست في مقعد يتوسطهما، فيما لم يتواجد زوجها في الأرجاء.
Advertisement
 
وما زاد الشكوك أكثر، حذف دالتون لحسابه من موقع "إنستغرام"، فيما تعود آخر صورة نشرتها غراندي لهما عبر حسابها في "إنستغرام" لشهر ايلول العام الماضي.

ولفتت بعض التقارير، أن علاقة غوميز وغراندي "ليست على ما يرام" في الآونة الأخيرة، إذ يواجهان بعض المشاكل الزوجية، وليس معروفًا ما إذا عملا على حلِّها أم لا.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:04 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2023-07-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
14:24 | 2023-07-17
09:15 | 2023-07-17
07:15 | 2023-07-17
03:35 | 2023-07-17
03:10 | 2023-07-17
02:24 | 2023-07-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website