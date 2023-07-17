آخر ظهور لها يثير الشائعات.. هل انفصلت أريانا غراندي عن زوجها؟

أثارت المغنية الأميركية أريانا غراندي، شائعات انفصالها عن زوجها دالتون غوميز، بعد ظهورها من دون خاتم زفافها في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس.



ورغم أنها ليست المرة الأولى التي تظهر فيها أريانا من دون الخاتم، إلَّا أن عدم وضعه في حدث ضخم كهذا جمع نجومًا عالميين اعتبر خطوة صادمة للبعض، لا سيما أن الفنانة تواجدت في المباراة مع نجم مسلسل Bridgerton، جوناثن بايلي، وأندرو غارفيلد، حيث جلست في مقعد يتوسطهما، فيما لم يتواجد زوجها في الأرجاء .

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وما زاد الشكوك أكثر، حذف دالتون لحسابه من موقع "إنستغرام"، فيما تعود آخر صورة نشرتها غراندي لهما عبر حسابها في "إنستغرام" لشهر ايلول العام الماضي.



ولفتت بعض التقارير، أن علاقة غوميز وغراندي "ليست على ما يرام" في الآونة الأخيرة، إذ يواجهان بعض المشاكل الزوجية، وليس معروفًا ما إذا عملا على حلِّها أم لا.