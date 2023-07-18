منتج يعترف باستخدام "قدرات ربانية" ضدّ فيفي عبده لإصابتها بالمرض!

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اعترف أحد المنتجين بأنه السبب في إصابة الفنانة فيفي عبده بالمرض بصورة متكررة، نافيا استخدامه السحر الأسود، في واقعة غير مسبوقة بتاريخ الفن المصري.وقال المنتج إنه يمتلك "هبة ربانية" يستخدمها ضد من يؤذيه، وقال إن فيفي تقاضت مقدم تعاقد عن بطولة فيلم ولم تقم بتصويره ورفضت رد المبلغ بـ "قيمته الحقيقية".وفي التفاصيل، استضافت الإعلامية بسمة وهبة، المنتج أحمد الزواوي في مداخلة هاتفية للرد عما قاله أخيرا حول أنه السبب في تكرار إصابة فيفي عبده بالمرض، وقالت بسمة أنها لأول مرة تصادف شخصاً يعترف بأنه قام بـ"عمل سحري" لشخص آخر.وقال المنتج أحمد الزواوي، إن خلافه مع فيفي عبده يعود إلى عام 2017، حيث وقعت معه على بطولة فيلم مقابل 400 ألف جنيه، واستلمت عربون قدره 60 ألف بما يعادل 15 بالمئة من قيمة التعاقد، وبعد اتمام التعاقد مع باقي الأبطال وتحديد موعد للتصوير، تفاجئ بهروب فيفي عبده، وامتناعها عن التصوير ما تسبب في خسائر تزيد عن نصف مليون جنيه.وتابع أحمد الزواوي، أنه تقدم بشكوى ضد فيفي عبده، في نقابة المهن التمثيلية، وقام بتحرير محضر في قسم الشرطة ضدها لكن دون جدوى، وفشلت كافة المساعي الرسمية والودية للحل، وكل الوسطاء أكدوا رفضها رد المبلغ.ونفى أحمد الزواوي، إقدامه على استخدام السحر مؤكداً أنه يملك "قدرات ربانية يستخدمها للدفاع عن حقه"، وقال إن ما تتعرض له فيفي عبده هو "قرصة ودن"، بسبب هدرها لحقه قبل 6 سنوات، وعندما واجهته بسمة وهبة بأنه استخدم السحر الأسود لمرض فيفي عبده، والفيديو الذي قال فيه "السر في الخاتم ده"، تملص ونفى كلامه.وسبق أن قالت فيفي عبده في لقاء مع et بالعربي: لأول مرة بقول لجمهوري ارحموني الناس كلها بتحبني، لكن أنا ممكن أحسد نفسي والحسد موجود ولكن زاد عن حده معايا، ومش عاوزة أضعف وأقول لهم أني محسودة لأني مش عاوز العطف وأنا دايما واقفة زي الأسد برقص ومبسوطة وبسمع المزيكا، ومش عاوزة اكئب الناس لأن الناس دي بتصحى من النوم تشوف صفحتي ويشوفوا عاملة إيه.