نانسي عجرم في ورطة ومُتهمة بالتطبيع.. هذا ما حصل معها في قبرص (صور)

قدمت الفنانة نانسي عجرم مؤخرا حفلا ضخما في قبرص بحضور جماهيري واسع.



ولكن ما حصل لم يكن في الحسبان وعرضها لموجة انتقادات واسعة، اذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، صورة لنانسي مع احدى معجباتها التي عمدت الى التقاط صورة معها، ليتبيّن لاحقا ان هذه الفتاة هي شابة "اسرائيلية"، ما عرّض نانسي للانتقاد والاتهامات بالتطبيع.

التطبيع بصوره الفنية pic.twitter.com/Wa9b9gWiL7 — Jamal Chaiito (@Jamalchaiito1) July 17, 2023 Advertisement

الا ان جمهور ومحبي نانسي، دافعوا عنها بشدة، معتبرين انها فنانة وهي لا ترفض طلب معجبيها اذا ارادوا التقاط صورة معها، كما اكدوا انها لا تطلب الاوراق الثبوتية للاشخاص قبل التقاط الصور معهم لمعرفة جنسيتهم.(الجديد)





