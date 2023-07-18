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فنون ومشاهير

هنا الزاهد تورّط محمد إمام لهذا السبب

Lebanon 24
18-07-2023 | 11:00
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وضعت الفنانة هنا الزاهد الفنان محمد إمام وصنّاع فيلم "الأستاذ" في ورطة بعد إعلانها الاعتذار عن عدم المشاركة في الفيلم الذي يحضّرون له في الفترة الحالية.

وواعتذرت هنا عن عدم المشاركة في الفيلم لارتباطها بالعديد من الأعمال الفنية خلال الموسم المقبل.
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وكانت هنا الزاهد قد كشفت عن حلم حياتها الذي تتمنى أن يتحقق على الصعيد الفني، وهو تقديم شخصيتَي "باربي" و"ريبونزل" الكرتونية في عمل فني. (لها)        
المصدر: لها
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