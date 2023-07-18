خبيرة موضة لبنانيّة تُثير قلق متابعيها... هل انفصلت عن زوجها؟ (صورة)

أحدثت خبيرة الموضة جويل ماردينيان حالة من القلق بين متابعيها بإعلانها اعتزال "إنستغرام" مؤقتًا، دون الكشف عن السبب وراء قرارها المفاجئ.

وشاركت جويل متابعيها صورة سوداء، أرفقتها بتعليق: "الحياة مجنونة، كيف يمكن ليوم رائع أن يتحول لأسوأ يوم؟ سأعتزل إنستغرام لوقت طويل! أتمنى لكم أيامًا سعيدة".

وتعددت تكهنات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب اعتزالها تطبيق إنستغرام، فمنهم من ألمح إلى طلاقها من زوجها كمال قدورة، لا سيما أنها لفتت سابقًا إلى أنهما واجها العديد من المشاكل في علاقتهما الزوجية، فيما قال آخرون إن جويل ربما فقدت عزيزًا، خاصة أن الصورة التي شاركتها بخلفية سوداء ترمز إلى الحداد بشكل عام. (فوشيا)