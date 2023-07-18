مصر تلغي حفل الفنان المشهور.. والسبب؟

أعلنت نقابة المهن الموسيقية في مصر، اليوم، إلغاء حفل للفنان الأميركي ترافيس سكوت، كان مقرراً بمنطقة الأهرامات الأثرية، مرجعة السبب إلى "الطقوس الغريبة" التي يمارسها على المسرح.



وفي التفاصيل، أشار المتحدث الرسمي باسم نقابة المهن الموسيقية، محمد عبد الله، في بيان، إلى أن النقابة "تؤكد باعتبارها الجهة المنوط بها إصدار تراخيص إقامة الحفلات الموسيقية والغنائية في مصر، بالتضامن مع وزارة الثقافة المصرية ممثلة في جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، ووزارة القوى العاملة، على ضرورة وضع الاعتبارات الأمنية والموافقات من الجهات المختصة على رأس الأولويات فيما يخص إقامة الحفلات، وذلك ضمانا وحماية لجموع الجماهير".

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وأضاف: "مما لا شك فيه أن النقابة العامة في الأشهر الأخيرة رحبت بكافة ألوان الفنون والحفلات، إلا أنها حددت شروطا وضوابط لضمان عدم المساس بالعادات والتقاليد الموروثة للشعب المصري"، وفق ما ذكرت صحيفة الأهرام المصرية.