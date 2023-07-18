خطأ فادح.. فنان مصري غاضب بسبب إلغاء حفل المغني الشهير

يبدو أن جدل إقامة حفل مطرب الراب العالمي ترافيس سكوت في مصر لن يتوقف، رغم إعلان نقابة الموسيقيين عن إلغاء الترخيص الصادر لإقامة الحفل.





وقد وجّه الفنان المصري عمرو سعد، اعتذاره إلى المطرب الأميركي، ونشر رسالة عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وصف فيها قرار إلغاء الترخيص بالخطأ الفادح.

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عمرو سعد شدد على أنه ليس من حق أحد أن يتخذ مثل هذه القرارات نيابة عن المصريين أو الحديث باسمهم، ووجه اعتذاره إلى سكوت وإلى فناني العالم ومتابعيهم، خاصة أن قرارا مثل ذلك يجعلهم يروا المصريين بشكل رجعي ومتخلف.



وفي نهاية حديثه، أكد عمرو سعد أن مصر أكبر من هذا الأمر بكثير، والشعب المصري عاشق لضيوفه، ومصر هي أهل الفن والحضارات.



