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فنون ومشاهير
أول تعليق لنانسي عجرم بعد اتّهامها بـ"التطبيع"
Lebanon 24
18-07-2023
|
15:55
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أعادت الفنانة نانسي عجرم نشر تغريدة سابقة لها منذ عام 2017، مفادها: "أكتفي بهذا القدر من الردّ على كل ما أشيع وهدفه الإساءة لي مباشرة"، مرفقة بوسم: "لبنانية عربية حتى الرمق الأخير".
وعلّقت عليها بالقول: "لن أقدّم شهادةً بوطنيّتي لأحد! ولن أعلّق بعد الآن، فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار".
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وتابعت: "لبنانية عربية حتى الرمق الأخير.. شكراً على الحب والدعم".
وكانت قد تصدّرت عجرم "الترند"، بعد تداول صورة لها مع إحدى المعجبات، خلال حفلها الأخير في قبرص، والتي تبيّن في ما بعد أنّها إسرائيلية، ما عرّضها لحملة اتّهامات بـ"التطبيع".
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