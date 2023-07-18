Advertisement

أعادت الفنانة نانسي عجرم نشر تغريدة سابقة لها منذ عام 2017، مفادها: "أكتفي بهذا القدر من الردّ على كل ما أشيع وهدفه الإساءة لي مباشرة"، مرفقة بوسم: "لبنانية عربية حتى الرمق الأخير".وعلّقت عليها بالقول: "لن أقدّم شهادةً بوطنيّتي لأحد! ولن أعلّق بعد الآن، فانتمائي لهذه الأرض وجذورها يعلو التفاهات ويبقى فوق أي اعتبار".وتابعت: "لبنانية عربية حتى الرمق الأخير.. شكراً على الحب والدعم".وكانت قد تصدّرت عجرم "الترند"، بعد تداول صورة لها مع إحدى المعجبات، خلال حفلها الأخير في قبرص، والتي تبيّن في ما بعد أنّها إسرائيلية، ما عرّضها لحملة اتّهامات بـ"التطبيع".