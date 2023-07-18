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فنون ومشاهير

وصفها بـ"البلاستيك المزيّف"... كيف علّقت الفنانة على كلام طليقها؟

Lebanon 24
18-07-2023 | 23:00
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علقت الفنانة نسرين طافش على وصف طليقها أشرف شرقاوي لها بأنها "بلاستيك مزيف"، عقب دخوله في علاقة عاطفية جديدة.

 
ونشرت عبر خاصية "الستوري" على "إنستغرام" فيديو يجمعها بشقيقتها من داخل السيارة، وشاركت معها أغنية "شكرًا" لعمرو دياب، تعبيرًا عن امتنانها وحبها لها.
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كما أكدت في تعليقها أن العائلة أكبر نعمة يمتلكها الفرد، في إشارة إلى أن شقيقاتها يقفن إلى جانبها، قائلة: "ما في مثل حنية الأخوات.. الأهل ظهر، وسند، ونعمة عظيمة".
المصدر: فوشيا
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