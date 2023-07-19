والد الفنان الراحل جورج الراسي يرفع دعوى ضد ابنيه.. وهذا ما نشرته نادين (فيديو)

عادت خلافات عائلة الراحل جورج الراسي إلى العلن، فقد ذكرت "الجرس" ان والده خليل الراسي رفع دعوى قضائية ضد ابنيْه ساندرين وسباستيان بعد الاعتداء عليه وعلى زوجته الهام بالضرب.

وكانت ساندرين نفت في حديث صحافي مؤخرا الأخبار التي أكدت تعنيفها وشقيقها "سباستيان" لوالديهما وتحطيم سيارتيهما.ووصفت ساندرين ما يحدث مع شقيقتها نادين بالمرض النفسي، إذ باتت تتعمد الحديث عن عدد من النجوم في المقابلات الصحافية لتسليط الضوء عليها وزيادة شهرتها، وعلقت: "طول عمرها قاعدة على جنب".إلى ذلك نشرت نادين صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام وهي تغمر والديها، معلّقة عليها بالقول: "اللي كل عمرن يغفوني مش عم بعرف غفين".