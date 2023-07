Advertisement

أعلنت الإعلامية والممثلة كارين سلامة أمس الثلاثاء وفاة شقيقها لوران عن عمر يناهز 39 عاماً. ونشرت ورقة النعوة عبر حسابها الشخصي مرفقة إياها بتعليق محزن: "آخ يا خيي".ولاحقا نشرت كارين عبر حسابها على انستغرام صورة مع شقيقها الراحل وعلقت عليها قائلة: "صليتله لربنا كثير، يلي بدك ياه بس ما حدا من عيلتي واهلي، رحت بكير كثير كثير كثير، يا قلبها لاختك، يا ابني وخيي وصديقي وروحي، بعتلي مبارح.I love you so much Ya albehلوران ابنك امانة برقبتنا، الله يصبرنا ويصبر قلب امك على هالصليبنحنا اولاد الرجاء......الى اللقاءالمسيح قام".