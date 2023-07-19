Advertisement

فنون ومشاهير

عادل إمام سمح لفاروق الفيشاوي بضربه في أحد الأفلام.. ما السبب؟

Lebanon 24
19-07-2023 | 03:20
A-
A+
Doc-P-1088957-638253593008283416.jpg
Doc-P-1088957-638253593008283416.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بسبب الصداقة الخاصة التي جمعت بين النجم المصري عادل إمام والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، وافق "الزعيم" على أن يقوم الفيشاوي بضربه في أحد الأفلام.

هذه القصة تحدث عنها أحمد فاروق الفيشاوي في لقاء إذاعي، حيث أكد أن عادل إمام ومنذ بدء مشواره الفني لا يسمح أبداً بأن يتعرض للضرب في أحد مشاهد أعماله. كما أكد أن عادل إمام لم يقبل بأن يكون هناك مشهد يتعرض فيه "للتهزيق".
Advertisement

لكن الأمر اختلف في فيلم "المشبوه" الذي قدمه عادل إمام إلى جانب الراحل فاروق الفيشاوي، حيث كان هناك مشهد يتعرض فيه عادل إمام للضرب الشديد من قبل فاروق الفيشاوي.

هذا الأمر علّق عليه نجل الفنان الراحل قائلاً إن حديثاً دار بين الثنائي قبل تقديم المشهد، خاصةً أن "الضرب كان حقيقياً"، وهو أمر لم يكن يتقبله عادل إمام، بحسب تأكيده.

لكن الزعيم أخبر الفيشاوي قائلاً: "دورك اعمله زي ما هو.. عيش يا فيشاوي"، فما كان من الأخير إلا أن تقمص الشخصية وقام بضرب عادل إمام.

أحمد الفيشاوي أكد أن "هذا الأمر لم يحدث في تاريخ عادل إمام ولن يحدث مجدداً"، وما حدث في فيلم "المشبوه" الذي أخرجه سمير سيف هو "الاستثناء من القاعدة" الخاصة بعادل إمام.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
04:24 | 2023-07-19
03:51 | 2023-07-19
03:34 | 2023-07-19
02:47 | 2023-07-19
01:09 | 2023-07-19
00:08 | 2023-07-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website