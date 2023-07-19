بتهمتي التهرب الضريبي وغسل أموال.. مُحاكمة النجمة الفرنسية الشهيرة!

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بتهمتي التهرب الضريبي وغسل الأموال، تبدأ في 19 تشرين الأول المقبل في العاصمة الفرنسية باريس محاكمة الممثلة الفرنسية إيزابيل أدجاني ، وفق ما أفاد أمس الثلاثاء مصدر قضائي.وقال وكيلا الدفاع عن إيزابيل أدجاني المحاميان جولي فريال-سيزون وسيدريك لابروس إن النجمة "تنفي كل ما ينسب إليها ولم ترتكب أي مخالفة"، واصفة محاكمتها بأنها "غير مبررة وغير متناسبة"، وفقا لفرانس برس.وتواجه الممثلة، البالغة 68 عاماً والحائزة جوائز عدة، تهماً بالاحتيال على الإدارة الضريبية في 2013 و2016 و2017 من خلال آليتين.وأوضح المصدر القضائي أن أدجاني تلقّت "تبرعاً بقيمة مليوني يورو من رجل الأعمال السنغالي رئيس اللجنة الأولمبية والرياضية السنغالية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية مامادو ديانيا ندياي"، لكنها موهّته "تحت غطاء قرض، مما مكّنها من التهرب من رسوم.. بقيمة 1.2 مليون يورو" وأتخذت البرتغال محل إقامة وهمياً مما أتاح لها "التهرب من ضرائب دخل بقيمة 236 ألف يورو".وانتقد محاميا أدجاني "محاولة إدارة الضرائب الفرنسية بكل الوسائل إعادة تصنيف هذا القرض على أنه تبرع رغم ما تم سداده منذ سنوات"، بحسب فرانس برس.وأشار المحاميان إلى أن ندياي هو أيضًا عرّاب نجل الممثلة.كذلك تُحاكَم الممثلة عن واقعات تتعلق بغسل الأموال ارتُكبت بين الولايات المتحدة والبرتغال عام 2014. ويشتبه في أنها "مررت عبر حساب مصرفي أميركي غير مصرّح به للسلطات الضريبية مبلغ 119 ألف يورو مصدره شركة أوفشور لمستفيد فعلي مجهول الهوية بهدف استثمار في البرتغال"، وفق المصدر نفسه.وفُتح التحقيق عام 2016 بعد الكشف عن فضائح "وثائق بنما" المتعلقة بقضايا تهرّب ضريبي عبر حسابات في الملاذات الضريبية. وورد اسم إيزابيل أدجاني باعتبارها صاحبة شركة في جزر العذراء البريطانية.(سكاي نيوز)